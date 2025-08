Album Live BTS, “PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LIVE” Duduki No. 10 “Billboard 200”

ⓒ Big Hit Music

Album BTS, “PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LIVE” berhasil masuk ke tangga album utama Amerika Serikat, “Billboard 200,” di posisi ke-10.

Lagu dari album tersebut juga berhasil memenuhi peringkat 10 besar tangga musik “World Digital Song Sales” Billboard dan memasuki tangga musik lainnya, seperti tangga musik “Global 200” dan “Global” (terkecuali AS).

Album “PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LIVE” berisi lagu-lagu yang dibawakan oleh BTS dalam rangkaian konser global, “PERMISSION TO DANCE ON STAGE” yang digelar pada tahun 2021 dan 2022 lalu.

BTS dijadwalkan untuk merilis album baru sekitar musim semi tahun 2026.