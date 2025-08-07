Film Han So-hee dan Jeon Jong-seo, “Project Y,” Akan Tayang Perdana di TIFF

ⓒ PLUSM Entertainment

Film “Project Y,” yang dibintangi oleh Han So-hee dan Jeon Jong-seo akan ditayangkan secara perdana di Festival Film Internasional Toronto (TIFF) ke-50.

“Project Y,” disutradarai oleh Lee Hwan (“Young Adult Matters”) adalah film bergenre kriminal neo-noir tentang dua sahabat, Mi-seon dan Do-kyung (diperankan Han So-hee dan Jeon Jong-seo), yang berupaya untuk mencuri batang emas senilai 8 milyar Won di Gangnam untuk melarikan diri dari kenyataan hidup yang sulit.

Film ini akan menjadi bagian dari segmen presentasi spesial TIFF yang akan digelar mulai tanggal 4 hingga 14 September mendatang.

Selain Han So-hee (“My Name,” “Gyeongseong Creature”) dan Jeon Jong-seo (“Burning,” “Ballerina”), film ini juga dibintangi oleh Kim Shin-rok (“Reborn Rich,” “Uprising), Jung Young-joo (“Business Proposal,” “Lovely Runner”), Lee Jae-kyun (“Salon de Holmes”) dan aktor Kim Sung-chul (“Our Beloved Summer,” “Hellbound”) dalam peran antagonis.

Setelah penayangan perdananya di TIFF, “Project Y” akan dirilis di bioskop Korea Selatan. Detail jadwal penayangan film di TIFF akan diumumkan pada tanggal 12 Agustus.