Usia Genap 30 Tahun, S.Coups SEVENTEEN Donasikan 50 Juta Won untuk Anak-Anak

Member boygrup SEVENTEEN, S.Coups, mendonasikan dana sebesar 50 juta won untuk anak-anak, bertepatan dengan perayaan ulang tahunnya yang ke-30 pada tanggal 8 Agustus.

Menurut yayasan Community Chest of Korea, S.Coups meminta dana donasi tersebut digunakan untuk kebutuhan pangan anak-anak selama liburan sekolah musim panas. Makan siang yang disediakan oleh sekolah seringkali menjadi satu-satunya santapan bergizi anak-anak kurang mampu di Korea.

Berkat jumlah donasi yang besar, S.Coups masuk dalam anggota “Honors Society” Community Chest of Korea.