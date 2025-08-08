Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Usia Genap 30 Tahun, S.Coups SEVENTEEN Donasikan 50 Juta Won untuk Anak-Anak

2025-08-08

KPOP Banget

ⓒ PLEDIS Entertainment
Member boygrup SEVENTEEN, S.Coups, mendonasikan dana sebesar 50 juta won untuk anak-anak, bertepatan dengan perayaan ulang tahunnya yang ke-30 pada tanggal 8 Agustus.
Menurut yayasan Community Chest of Korea, S.Coups meminta dana donasi tersebut digunakan untuk kebutuhan pangan anak-anak selama liburan sekolah musim panas. Makan siang yang disediakan oleh sekolah seringkali menjadi satu-satunya santapan bergizi anak-anak kurang mampu di Korea.
Berkat jumlah donasi yang besar, S.Coups masuk dalam anggota “Honors Society” Community Chest of Korea.
