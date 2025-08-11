Seo In-guk dan Park Ji-hyun Akan Bintangi Drama Romansa “Back to Work!”

ⓒ STORY J COMPANY, Namooactors Entertainment

Aktor Seo In-guk dan aktris Park Ji-hyun dikonfirmasi akan membintangi drama romansa “Back to Work” yang akan disiarkan di stasiun tvN.

“Back to Work!” diangkat dari webtoon dengan judul sama oleh McQueen Studio, menceritakan tentang pegawai bernama Cha Ji-yoon (Park Ji-hyun), yang mengalami kejenuhan setelah bekerja tujuh tahun. Ia memiliki atasan yang dingin dan galak benama Kang Si-woo (Seo In-guk.).

“Back to Work!” dijadwalkan untuk dirilis tahun 2026.