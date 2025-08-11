Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Seo In-guk dan Park Ji-hyun Akan Bintangi Drama Romansa “Back to Work!”

2025-08-11

KPOP Banget

ⓒ STORY J COMPANY, Namooactors Entertainment
Aktor Seo In-guk dan aktris Park Ji-hyun dikonfirmasi akan membintangi drama romansa “Back to Work” yang akan disiarkan di stasiun tvN.
“Back to Work!” diangkat dari webtoon dengan judul sama oleh McQueen Studio, menceritakan tentang pegawai bernama Cha Ji-yoon (Park Ji-hyun), yang mengalami kejenuhan setelah bekerja tujuh tahun. Ia memiliki atasan yang dingin dan galak benama Kang Si-woo (Seo In-guk.).
“Back to Work!” dijadwalkan untuk dirilis tahun 2026.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >