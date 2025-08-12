Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

OST K-Pop Demon Hunters, “Golden,” Duduki No. 1 Billboard HOT 100

2025-08-12

KPOP Banget

ⓒ NETFLIX
Lagu “Golden,” OST dari film animnasi “K-Pop Demon Hunters,” berhasil menduduki peringkat satu tangga lagu single “Billboard HOT 100.”
Menurut Billboard pada tanggal 11 Agustus waktu setempat, lagu “Golden” menjadi lagu yang berkaitan dengan K-Pop kesembilan, dan pertama untuk vokalis wanita, yang berhasil menduduki tangga lagu single Amerika Serikat tersebut. 
“Golden,” yang dinyanyikan oleh Lee Jae, Audrey Noona dan Ray Ami, diputar sebanyak 31,7 juta kali pekan ini, naik 9% dari pekan sebelumnya. Pekan sebelumnya, “Golden” menduduki peringkat dua. 
Sementara itu, sutradara “K-Pop Demon Hunters,” Maggie Kang, warga Kanada berdarah Korea, dijadwalkan untuk mengunjungi Korea Selatang pada tanggal 18 September mendatang.
