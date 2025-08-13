Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Polisi Selidiki G-Dragon dan Yang Hyun-suk YG Entertainment Atas Dugaan Penjiplakan Lagu

2025-08-13

KPOP Banget

ⓒ YONHAP News
G-Dragon dan produser YG Entertainment, Yang Hyun-suk tengah menjalani proses penyelidikan oleh polisi atas dugaan pelanggaran hak cipta lagu.
Menurut Kantor Kepolisian Mapo di Seoul pada tanggal 12 Agustus, pihaknya meluncurkan proses penyelidikan pada bulan November lalu setelah menerima laporan dari seorang komposer bahwa lagunya dijiplak tanpa izin oleh G-Dragon dan Yang Hyun-suk.
Seorang komposer mengklaim bahwa G-Dragon menjiplak lagu dan merilisnya sebagai bagian dari album solonya di tahun 2009. 
Sementara itu, pihak YG Entertainment menjelaskan bahwa G-Dragon memasukkan dua lagu, yang kebetulan memiliki judul yang sama dalam “set list” konser solonya di tahun 2009. YG membantah G-Dragon melanggar hak cipta.
Polisi menyatakan bahwa mereka telah menyelidiki G-Dragon, serta menggeledah markas YG Entertainment di Mapo, namun menolak untuk memberikan penjelasan lebih detail dengan alasan penyelidikan masih berlanjut.
