Aktor Song Kang-ho Bergabung dengan Agensi Galaxy Corporation

2025-08-14

KPOP Banget

ⓒ SUBLIME
Aktor Song Kang-ho bergabung dengan agensi Galaxy Corporation.
Menurut Galaxy Corporation pada tanggal 14 Agustus, aktor “A Taxi Driver” dan “Parasite” tersebut telah menandatangani kontrak eksklusif dengan pihaknya.
Song Kang-ho menjadi aktor pertama yang bergabung dengan agensi milik G-Dragon tersebut. Selain mengatur aktivitas G-Dragon, Galaxy Corporation juga berkecimpung di rana AI untuk teknologi “entertainment.”
Sebelumnya, dari tahun 2020 hingga 2024, Song Kang-ho berada di bawah Sublime Artist Agency.
Pilihan Editor

