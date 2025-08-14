ⓒ SUBLIME

Aktor Song Kang-ho bergabung dengan agensi Galaxy Corporation.

Menurut Galaxy Corporation pada tanggal 14 Agustus, aktor “A Taxi Driver” dan “Parasite” tersebut telah menandatangani kontrak eksklusif dengan pihaknya.

Song Kang-ho menjadi aktor pertama yang bergabung dengan agensi milik G-Dragon tersebut. Selain mengatur aktivitas G-Dragon, Galaxy Corporation juga berkecimpung di rana AI untuk teknologi “entertainment.”

Sebelumnya, dari tahun 2020 hingga 2024, Song Kang-ho berada di bawah Sublime Artist Agency.