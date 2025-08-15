Sukdaemeori / Baengbaengigut / Cheonjiwangbonpuri

Sukdaemeori

Pada masa penjajahan Jepang rakyat Korea mengalami penindasan dan penderitaan yang semakin berat dari hari ke hari. Harapan akan kemerdekaan terasa begitu jauh, seolah hanya mimpi yang tidak jelas kapan akan terwujud. Bagi kita yang tidak pernah hidup di zaman itu, sulit membayangkan betapa tertekannya masyarakat yang setiap hari harus menahan rasa takut, lapar, dan kehilangan kebebasan. Andai mereka tahu bahwa suatu saat Korea benar-benar akan merdeka, tentu kabar itu menjadi kebahagiaan terbesar yang bisa menguatkan mereka di tengah penderitaan.

Dalam suasana kelam itu lagu-lagu tradisional Korea menjadi pelarian hati rakyat, salah satunya adalah lagu yang berjudul Sukdaemeori (쑥대머리). Lagu ini bercerita tentang Chunhyang yang dipenjara tanpa melakukan kesalahan apapun. Ia harus berpisah dari orang yang ia cintai dan hanya bisa menunggu hukuman mati. Kisah tragis ini dianggap mencerminkan nasib rakyat Korea yang kehilangan tanah air mereka. Lagu ini sangat menyentuh karena bukan sekadar hiburan, melainkan juga cerminan penderitaan dan kerinduan akan kebebasan yang dirasakan banyak orang pada masa itu.





Baengbaengigut

Kim Jongjo (김종조) adalah seorang maestro pansori yang lahir dari keluarga seniman. Ayahnya, Kim Gwanjun (김관준), bukan hanya terpelajar karena pernah menjadi kepala kuil Borimsa, tetapi juga seorang pencipta lagu pansori terkenal. Beberapa karyanya, seperti lagu Baengbaengigut yang bernuansa jenaka dan Anjunggeun Uisaga yang mengisahkan perjuangan pejuang kemerdekaan Ahn Junggeun mendapat sambutan besar dari masyarakat Korea. Lagu tentang AnJunggeun Uisaga ini bahkan sempat lebih dulu dibawakan dengan gaya seodosori sebelum akhirnya populer dalam pertunjukan pansori kreatif.

Kim Jongjo juga dikenal berpendidikan dan sempat belajar di sekolah elit SungShil. Ia menciptakan karya Giseongpalgyeongga yang menggambarkan keindahan Kota Pyongyang. Kim Jongjo juga mahir menyanyikan lagu-lagu ciptaan ayahnya hingga dijuluki Kim Baengbaegi. Meski pernah ditangkap oleh pemerintah Jepang karena menyanyikan lagu AnJunggeun Uisaga yang dianggap mengganggu ketertiban umum, Kim Jongjo tidak berhenti berkarya. Melalui lantunan pansori, ia menyuarakan semangat kemerdekaan sekaligus menghibur rakyat dengan lagu jenaka dan menjadikannya sosok seniman yang berani sekaligus dekat dengan masyarakat.





Cheonjiwangbonpuri

Ada banyak mitos dan cerita rakyat yang menjelaskan asal-usul dunia sebelum adanya penjelasan sains modern seperti teori Big Bang dan evolusi. Dalam Alkitab, Tuhan menciptakan langit, bumi, siang dan malam, serta manusia. Mitologi Yunani dan Romawi menggambarkan dunia bermula dari kekacauan (chaos) hingga muncul dewi bumi, Gaia, yang melahirkan langit, lalu berkembanglah kisah para dewa. Di Korea terdapat mitos penciptaan Cheonjiwangbonpuri (천지왕본풀이) dari Pulau Jeju yang menceritakan bagaimana langit dan bumi terpisah, gunung dan air terbentuk, bintang, matahari, dan bulan muncul, serta dunia diciptakan oleh Dewa Langit dan Bumi, Cheonjiwang.

Cheonjiwang menikahi wanita bernama Cheongmyeongbuin dan memiliki dua anak laki-laki, Daebyeolwang dan Sobyeolwang. Daebyeolwang mengatur dunia orang hidup, sedangkan Sobyeolwang mengatur dunia orang mati. Ketika Sobyeolwang ingin menguasai dunia orang hidup, terjadi taruhan dengan bunga ajaib di kebun Seocheon yang dapat mengubah takdir manusia. Meskipun Sobyeolwang menang berkat tipu muslihatnya, ia menyadari bahwa dunia orang hidup itu kacau sehingga meminta bantuan kakaknya untuk menyeimbangkannya, menghilangkan satu matahari dan bulan, memisahkan manusia dari roh, serta membatasi kemampuan binatang untuk berbicara. Cerita ini menggambarkan pandangan masyarakat Korea tentang penciptaan dunia dan tatanan kosmik.