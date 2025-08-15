"‘Apakah Anda mengenal orang ini?’ Lalu terdengar musik intro yang menandakan dimulainya program ini. Seluruh anggota keluarga, baik yang sedang mencuci piring pun, langsung menghentikan kegiatan mereka dan berkumpul di depan TV. Mereka menangis bersama hingga jam 1, jam 2 malam. Seluruh warga Korea ingin bersama-sama membantu mencari keluarga yang terpisah."

- MC “Finding Dispersed Families,” mantan penyiar KBS, Lee Ji-yeon





Program “Finding Dispersed Families” Mulai Disiarkan

Di tahun 1983, tepat 30 tahun setelah perjanjian gencatan senjata Perang Korea, program “Finding Dispersed Families,” program KBS yang bertujuan untuk mempertemukan keluarga pengungsi perang yang terpisah, pertama kali disiarkan. Pada malam 30 Juni, program yang semula direncanakan untuk berdurasi selama satu setengah jam ini akhirnya berlanjut hingga pukul 2.30 pagi karena tanggapan yang begitu luar biasa dari masyarakat.





(Kiri) Judul pembuka “Finding Dispersed Families” KBS,

(Kanan) MC Profesor Yoo Chul-jong dan Penyiar Lee Ji-yeon

ⓒ KBS

“Finding Dispersed Families” Ditonton oleh Seluruh Negeri “Finding Dispersed Families” menarik perhatian hampir seluruh warga Korea. KBS membatalkan program lainnya demi menyiarkan program ini secara langsung. Reuni keluarga yang terpisah membuat rakyat terharu. KBS bahkan menyediakan area khusus, “Plaza Pertemuan,” demi menampung para keluarga yang ingin mendaftarkan diri demi mencari anggota keluarga mereka.





(Kiri) “Plaza Pertemuan” di depan gedung KBS,

(Kanan) Tembok dipenuhi oleh selebaran mencari keluarga

ⓒ KBS

(Kiri) Reuni keluarga pertama, Kakak beradik Shin Yeong-suk dan Shin Dong-suk,

(Kanan) Kakak beradik Heo kembali dipertemukan setelah 30 tahun

ⓒ KBS Terdaftar dalam Daftar Memori Dunia UNESCO Arsip video dan dokumen yang disiarkan selama 138 hari dari program “Finding Dispersed Families” yang disiarkan selama 138 hari tersebut terdaftar dalam Daftar Memori Dunia UNESCO pada tahun 2015. 463 video dan 10.000 formulir pendaftaran termasuk di dalamnya. Program ini menjadi saksi dari penderitaan dan kesengsaraan yang diakibatkan oleh peperangan.





Pita video (reel) siaran langsung “Finding Dispersed Families” KBS

ⓒ KBS

Makna dan Pengaruh dari “Finding Dispersed Families” Program “Finding Dispersed Families” menjadi bagian dari gerakan perdamaian di jaman Perang Dingin tahun 1980-an, dan menjadi contoh betapa besarnya peran kerja sama antara badan penyiaran dan masyarakat.



