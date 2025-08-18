Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

“My Daughter is a Zombie” No. 1 di Box Office Korea, Tembus 4,5 Juta Penonton

2025-08-18

ⓒ NEXT ENTERTAINMENT WORLD
Film “My Daughter is a Zombie” yang dibintangi oleh Jo Jung-suk, Choi Yoo-ri dan Cho Yeo-jeong kembali menempati posisi pertama Box Office Korea Selatan.
Menurut informasi resmi box office Korea, KOBIZ, “My Daughter is a Zombie” ditonton oleh sekitar 762 ribu pengunjung bioskop (41.1% dari total penjualan tiket), menjadikan total penonton menembus 4,5 juta orang sejak rilis.
“My Daughter is a Zombie,” yang diadaptasi dari webtoon karya Lee Yun-chang, menceritakan tentang seorang ayah yang berusaha melindungi putrinya, yang tertular virus zombie, dengan membawanya tinggal di rumah ibunya di desa. 
Posisi kedua dipegang oleh film Hollywood “F1” yang dibintangi oleh Brad Pitt dan posisi ketiga dipegang oleh film “Pretty Crazy” yang dibintangi oleh Lim Yoon-ah dan Ahn Bo-hyun.
