Kim Jong-gook Mengumumkan Akan Menikah dalam Waktu Dekat

Penyanyi merangkap entertainer, Kim Jong-gook, mengumumkan bahwa ia akan menikah dalam waktu dekat ini.

“Tahun ini menandakan ulang tahun debut saya yang ke-30,“ ungkap Kim Jong-gook melalui fancafenya pada tanggal 18 Agustus pagi, “Saya tidak menciptakan album seperti yang saya harapkan, tapi saya malah menemukan pasangan saya.”

Kim Jong-gook meminta para penggemarnya untuk turut berbahagia dan memberikan selamat, dan menambahkan bahwa pernikahannya akan berlangsung dengan sederhana bersama keluarga terdekat saja. Saat ini informasi mengenai calon mempelai wanita masih belum diketahui secara publik.

Lahir di tahun 1976, Kim Jong-gook debut di tahun 1995 sebagai member dari grup duo, Turbo. Ia juga dikenal melalui berbagai program hiburan TV terkenal seperti “Family Outing” dan “Running Man.”