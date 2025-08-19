Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Yoon Ji Yoon IZNA Keluar dari Grup Karena Alasan Kesehatan

2025-08-19

KPOP Banget

ⓒ WAKEONE
Setelah hiatus sejak bulan Februari lalu, akhirnya member IZNA, Yoon Ji Yoon, keluar dari grupnya secara resmi.
Menurut pernyataan dari agensi IZNA, WAKEONE, pada tanggal 19 Agustus, “Setelah pertimbangan yang cukup lama dan mendalam, Yoon Ji Yoon memutuskan untuk berhenti dari aktivitas grup demi alasan kesehatan.”
Terbentuk melalui program kompetisi “I-LAND 2” tahun 2024, IZNA akan melanjutkan aktivitas sebagai grup beranggotakan enam member dan meminta para penggemar untuk terus memberikan dukungan hangat.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >