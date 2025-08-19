Yoon Ji Yoon IZNA Keluar dari Grup Karena Alasan Kesehatan

ⓒ WAKEONE

Setelah hiatus sejak bulan Februari lalu, akhirnya member IZNA, Yoon Ji Yoon, keluar dari grupnya secara resmi.

Menurut pernyataan dari agensi IZNA, WAKEONE, pada tanggal 19 Agustus, “Setelah pertimbangan yang cukup lama dan mendalam, Yoon Ji Yoon memutuskan untuk berhenti dari aktivitas grup demi alasan kesehatan.”

Terbentuk melalui program kompetisi “I-LAND 2” tahun 2024, IZNA akan melanjutkan aktivitas sebagai grup beranggotakan enam member dan meminta para penggemar untuk terus memberikan dukungan hangat.