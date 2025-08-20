Ancam Pasang Bom di Konser PLAVE, Pria Usia 20-an Tahun Diperiksa Polisi

ⓒ VLAST

Seorang pria berusia 20-an tahun telah ditangkap dan diperiksa oleh polisi setelah mengancam akan memasang bom di konser boygrup PLAVE melalui media sosial.

Kantor Kepolisian Yongin Barat di Propinsi Gyonggi menyatakan pada tanggal 20 Agustus bahwa pihaknya telah menahan tersangka atas tuduhan mengancam publik. Sehari sebelumnya, melalui akun media sosialnya, tersangka menulis, “Aku akan memasang bom di Stadium Gocheock,” bersama foto promosi konser PLAVE yang dijadwalkan akan digelar pada tanggal 21 dan 22 November mendatang.

Tersangka, yang terungkap sebagai pria berusia 20-an asal Jeonju, Propinsi Jeolla Utara, menyatakan kepada polisi bahwa ia hanya bercanda dan ancamannya tidak serius. Pihak polisi tengah mempertimbangkan untuk mentransfer kasus tersebut ke yurisdiksi kediaman tersangka.

Akhir pekan lalu PLAVE menggelar konser di KSPO DOME, Jamsil, Seoul sebagai bagian dari rangkaian konser Asia mereka dan mengumumkan akan menggelar konser “encore” di Stadium Gocheok Sky Dome bulan November mendatang.