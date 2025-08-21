Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Jungkook “SEVEN” Jadi Single K-Pop Pertama yang Mencapai 2,5 Milyar Streaming di Spotify

2025-08-21

KPOP Banget

ⓒ Big Hit Music
Single Jungkook BTS berjudul “SEVEN,” menjadi lagu K-Pop pertama yang diputar lebih dari 2,5 milyar kali di platform musik Spotify.
Kabar itu disampaikan oleh agensi Jungkook, BigHit Music, pada tanggal 21 Agustus. “SEVEN” yang dirilis pada bulan Juli 2023 menembus 2,5 milyar streaming tepat pada tanggal 18 Agustus lalu di platform layanan musik terbesar dunia tersebut.
“SEVEN” sempat menduduki peringkat satu di tangga lagu Billboard HOT 100 dan peringkat satu di Billobard Global 200. Single itu juga mencatat 1 milyar streaming dalam waktu 108 hari, waktu terpendek bagi sebuah lagu untuk mencapai angka tersebut dalam rekor Spotify.
Lagu-lagu dalam album solo Jungkook, “GOLDEN,” yang juga mencakup single “SEVEN” dan “Standing Next to You,” hampir mencapai 6 milyar streaming. Sementara total keseluruhan lagu-lagu solo Jungkook telah mencapai 9,4 milyar streaming.
