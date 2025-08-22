Personaliti TV Park Mi-seon Hiatus untuk Menjalani Perawatan Kanker Payudara

ⓒ CUBE Entertainment

Komedian dan personaliti TV ternama Korea, Park Mi-seok, mengumumkan hiatus dari aktivitas untuk menjalani perawatan kanker payudara.

Menurut informasi penyiaran pada tanggal 22 Agustus, awal tahun ini Park Mi-seon didiagnosis menderita kanker payudara tahap awal. Ia dikabarkan telah selesai menjalani terapi radiasi dan tengah melakukan perawatan obat medis.

Sebelumnya, agensinya, Cube Entertainment, menyatakan bahwa Park Mi-seon tengah beristirahat untuk alasan kesehatan, dan menyatakan bahwa penyakit yang dideritannya tidak serius.

Park Mi-seon debut di tahun 1988 sebagai komedian stasiun TV MBC dan dikenal melalui berbagai program hiburan seperti “Happy Together” dan “We Got Married.” Ia menikah dengan sesama komedian, Lee Bong-won, di tahun 1993.