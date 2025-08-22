Sim Bongsa Mokyok / Jongmyojeryeak / Yukjabaegi

Sim Bongsa Mokyok

Dalam kisah Pansori Simcheongga ada adegan yang menggambarkan perjalanan Sim Bongsa, ayah tunanetra dari Sim Cheong, menuju Hwangseong untuk menghadiri pesta bagi para tunanetra. Awalnya ia berangkat bersama istrinya, Bbaengdeok, tetapi sang istri justru meninggalkannya karena jatuh hati pada laki-laki tunanetra lain. Sim Bongsa yang sangat terpukul harus melanjutkan perjalanan sendirian, meski lelah dan perasaannya hancur. Terik matahari musim panas dan tangis yang terus-menerus membuat tenaga Sim Bongsa terkuras, tetapi tekadnya untuk mencapai Hwangseong tetap kuat.

Di tengah perjalanan yang melelahkan, Sim Bongsa mendengar suara gemericik air mengalir. Ia pun melepas pakaiannya dan masuk ke dalam air untuk mandi, merasakan kesegaran, dan mengurangi kepenatan setelah perjalanan panjang. Tetapi tanpa disadari, ada seseorang yang diam-diam mengawasi dari kejauhan dan mencuri semua pakaiannya. Adegan ini digambarkan dalam lagu Pansori Simcheongga dengan judul Sim Bongsa Mokyok.





Jongmyojeryeak

Pada masa pemerintahan Raja Sejong musik bukan sekadar hiburan di Kerajaan Joseon, tetapi juga merupakan salah satu pilar penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Menurut filosofi etika dan musik (예악사상), hati nurani seseorang diarahkan oleh musik (악), sedangkan perilaku dikendalikan oleh etika (예), sehingga keharmonisan masyarakat akan tercapai jika keduanya selaras. Untuk mewujudkan filosofi itu, Raja Sejong yang sangat gemar dan mahir dalam bermusik menciptakan musik kerajaan Jongmyojeryeak (종묘제례악) yang hingga kini masih sering diperdengarkan.

Selain itu, salah satu penemuan besar dalam dunia musik pada masa itu adalah standar sistem pengukuran panjang, isi, dan berat yang terinspirasi dari musik. Nada dasar Hwangjong dihasilkan dengan meniup sebatang bambu berisi biji-bijian, di mana panjang bambu itu menjadi tolok ukur panjang, volume biji menjadi standar isi, dan berat air di dalam bambu menjadi standar berat. Namun karena bambu dan biji mudah terpengaruh iklim, Raja Sejong memerintahkan Park Yeon membuat alat lebih presisi dengan mengganti bambu menjadi pipa tembaga dan biji dengan lilin lebah. Hasil lain dari berbagai percobaan yang telah Park Yeon lakukan adalah alat musik pyeongyeong dan pyeonjong yang dibuat secara lokal dan menjadi tonggak penting dalam sejarah musik Korea, sehingga dia dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam perkembangan musik Korea.





Yukjabaegi

Setiap daerah di Korea memiliki dialek unik yang disebut saturi. Ini juga tercermin dalam musik tradisional melalui gaya bernyanyi yang disebut tori. Lagu-lagu dari Seoul dan Gyeonggi disebut gyeongtori, lagu dari Hwanghae-do dan Pyeongan-do disebut susimtori, lagu dari Gangwon-do dan Gyeongsang-do disebut menaritori, sedangkan lagu dari Jeolla dikenal dengan yukjabaegitori. Gaya Yukjabaegitori ini banyak digunakan untuk menyanyikan lagu-lagu daerah Jeolla seperti Jindo Arirang, Ganggangsullae, Namdo minyo, pansori, dan sinawi. Nama Yukjabaegi sendiri berasal dari judul lagu rakyat terkenal dari Jeolla yang dinyanyikan dengan irama enam ketukan (육자) yang liriknya biasanya berisi keluh kesah karena perpisahan. Yang unika adalah setiap baitnya diakhiri dengan bunyi khas, seperti gu dan he.

Lagu berjudul Yukjabaegi ini menggambarkan perpisahan dengan metafora anak panah bambu yang melesat jauh. Meskipun penuh kesedihan dan kerinduan, penulis lagu mengekspresikan keteguhan hatinya untuk tidak menanam pohon bambu karena seorang kekasih akan pergi jauh seperti anak panah bambu. Dengan gaya Yukjabaegitori, lirik dan irama lagu ini menyampaikan emosi yang mendalam dan mencerminkan karakter khas musik tradisional Jeolla yang sarat dengan perasaan dan cerita rakyat.