IVE Comeback dengan Mini Album Ke-empat “I’VE SECRET”

2025-08-25

KPOP Banget

ⓒ STARSHIP Entertainment
Girlgrup IVE merilis mini album ke-empat mereka, “I’VE SECRET” hari ini, 25 Agustus 2025.
“Album kali ini fokus dengan aliran emosi yang tersirat dalam ekspresi wajah yang ceria,” ungkap agensi mereka, Starship Entertainment, “walaupun IVE tetap menunjukkan kepercayaan diri, ada sebuah kejutan di dalamnya.”
Mini album “I’VE SECRET” memiliki enam lagu, termasuk single utama “XOXZ,” yang liriknya turut ditulis oleh member Jang Won-young. “XOXZ,” yang bermakna “Aku mencintaimu, selamat malam dan mimpi yang indah,” memiliki rap bernada rendah dan vokal yang sederhana, namun dipadukan dengan bass dan drum yang kuat.
“I’VE SECRET” dan musik video “XOXZ” dirilis hari ini pada pukul 18.00 KST.
