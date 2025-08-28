Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Polisi Lakukan Penyelidikan Terkait Dugaan PSY Langgar Prosedur Kepemilikan Obat Tidur

2025-08-28

KPOP Banget

ⓒ P NATION
Polisi meluncurkan investigasi terkait dugaan bahwa penyanyi PSY menggunakan obat tidur tanpa melalui prosedur yang berlaku.
Menurut keterangan Kepolisian Seodaemun, Seoul pada tanggal 28 Agustus, pihaknya tengah melakukan penyelidikan terhadap seorang dokter dari rumah sakit universitas di Seoul, yang diduga memberikan resep obat psikotropika “Xanax” dan “Stilnox” kepada pihak ketiga (termasuk seorang manajer), yang kemudian digunakan oleh PSY tanpa pemeriksaan secara langsung.
Menurut ketentuan yang berlaku di Korea Selatan, resep dokter untuk “Xanax” dan “Stilnox” harus diberikan melalui pemeriksaan secara langsung karena risiko ketergantungan dan penyalahgunaan yang tinggi.
Dokter terkait membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa resep obat tersebut diberikan kepada PSY setelah pemeriksaan secara langsung. 
Agensi PSY, P Nation mengeluarkan pernyataan di hari yang sama, “PSY didiagnosis menderita kesulitan tidur yang parah dan menggunakan obat tidur sesuai resep dokter yang diberikan untuknya, bukan untuk pihak ketiga.” Pihaknya meminta maaf karena telah menyebabkan kekhawatiran. 
Polisi mempertimbangkan untuk memanggil PSY setelah mendapatkan hasil dari penyelidikan catatan medis PSY secara menyeluruh.
