Choi Woo-sik dan Jung So-min Jadi Suami-Istri dalam Drama “Would You Marry Me”

ⓒ YONHAP News, IEUM HASHTAG

Aktor Choi Woo-sik dan aktris Jung So-min akan berperan sebagai pasangan suami-istri dalam drama “Would You Marry Me” yang akan ditayangkan bulan Oktober mendatang.

Stasiun TV SBS mengumumkan pada tanggal 4 September, bahwa drama barunya tersebut menceritakan seorang wanita bernama Mary (Jung So-min), yang memenangkan hadiah rumah bagi pengantin baru senilai 5 milyar Won. Karena telah berpisah dengan tunangannya, ia pun mengajak Woo-joo, yang memiliki nama sama dengan mantan tunangannya, untuk berpura-pura menjadi suaminya selama 90 hari.

Episode pertama “Would You Marry Me” akan ditayangkan di stasiun TV SBS pada tanggal 10 Oktober 2025 pukul 21.50 KST, dan ditayangkan setiap hari Jumat dan Sabtu.