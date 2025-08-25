Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Episode 23. Telepon Seluler dan Kemajuan Teknologi Informasi Korea Selatan

#80 Tahun Merdeka: Menelusuri Jejak Korea l 2025-09-05

80 Tahun Merdeka: Menelusuri Jejak Korea

Telepon Seluler Pertama Buatan Korea Selatan
17 September 1988, telepon seluler atau ponsel pertama buatan Korea Selatan diluncurkan. Ponsel itu dijuluki “brick phone” karena bentuknya yang menyerupai batu bata. Meskipun kualitas suaranya tidak dapat dibandingkan dengan ponsel masa kini, fakta bahwa Korea Selatan dapat mengembangkan teknologi telepon selulernya sendiri merupakan sebuah pencapaian yang berarti. Menyusul peluncuran “brick phone,” perusahaan telekomunikasi lainnya turut mengembangkan ponsel mereka sendiri dengan desain yang bervariasi.

Ponsel pertama di Korea, “brick phone”
ⓒ KBS
Teknologi Telepon Seluler CDMA
Di tahun 1996, Korea Selatan menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan teknologi telepon seluler CDMA (Code Division Multiple Access). Dibandingkan dengan teknologi analog yang digunakan sebelumnya, telepon seluler yang menggunakan teknologi CDMA memiliki kualitas panggilan yang lebih baik dengan penggunaan frekuensi yang lebih efisien dan ekonomis. Keberhasilan CDMA menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu negara unggul di bidang industri ponsel. Ekspor ponsel Korea Selatan pun meningkat drastis.

Ponsel di tahun 1990-an
ⓒ KBS
Kedatangan dan Perkembangan Era Smartphone
Di tahun 2000-an, telepon pintar atau “smartphone” diluncurkan bersamaan dengan diluncurkannya jaringan seluler 3G. Ponsel tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, namun sebagai mini komputer dalam genggaman tangan. Diluncurkannya iPhone oleh perusahaan Apple menciptakan revolusi dalam industri ponsel. Disusul dengan dikembangkannya jaringan 4G LTE dan 5G, internet berkecepatan tinggi dan beragam layanan dan aplikasi canggih dapat diakses melalui ponsel.

Korea Menjadi Negara Unggul di Bidang Teknologi Informasi
Telepon seluler memadukan berbagai aspek dalam teknologi informasi, mulai dari komunikasi, penyiaran, display, memori hingga bateri. Perusahan besar Korea seperti Samsung tidak hanya mendominasi industri ponsel saja, namun juga industri sistem TI lainnya di pasar global.

Ponsel Samsung memiliki pengguna terbanyak di dunia
ⓒ KBS
