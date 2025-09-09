Nana Eks After School Debut Sebagai Artis Solo dengan Album “Seventh Heaven 16”

ⓒ SUBLIME

Aktris sekaligus mantan member After School, Nana, akan merilis album solo pertamanya, 16 tahun setelah debut sebagai penyanyi.

Menurut agensinya, Sublime Entertainment, pada tanggal 9 September, Nana akan merilis album solo “Seventh Heaven 16” pada tanggal 14 September mendatang. “Seventh Heaven 16” bermakna kebahagiaan terbesar yang Nana rasakan setelah 16 tahun berkarier.

Nana debut sebagai penyanyi di tahun 2009 saat ia bergabung dengan girlgrup Pledis Entertainment, After School. Ia juga dikenal sebagai member unit girlgrup After School, Orange Caramel.

Nana terjun ke dunia akting di tahun 2015 melalui drama China, “Love Weaves Through a Millenium,” dan disusul oleh debut akting di Korea pada tahun 2016 melalui drama Korea, “The Good Wife.”