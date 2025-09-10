Band Terbaru FNC, AxMxP, Debut dengan Merilis Album Studio

ⓒ FNC Entertainment

FNC Entertainment akan mendebutkan band terbaru mereka, AxMxP, pada hari ini, 10 September 2025.

AxMxP, singkatan dari “Amplify Music Power,” terdiri dari empat member, yaitu Ha Yoojoon (vokal), Kim Shin (gitar), Cru (drum) dan Juhwan (bass). Mereka akan debut melalui album studio “AxMxP” dengan total 10 lagu, termasuk tiga single utama “I Did It,” “Shocking Drama,” dan “Love Poem.”

AxMxP adalah band dari FNC pertama dalam 10 tahun setelah N.Flying. FNC Entertainment juga merupaakan rumah bagi band F.T. ISLAND, CNBLUE dan N.Flying, serta grup SF9, P1Harmony, AOA dan Ampers&One.

AxMxP akan menggelar pertunjukan debut mereka di Olympic Hall, Stadium Olympic, Seoul, pada pukul 19.30 KST hari ini.