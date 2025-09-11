Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

NewJeans dan ADOR Kembali Gagal Mencapai Kesepakatan di Mediasi Kedua

2025-09-11

KPOP Banget

ⓒ ADOR
Girlgrup NewJeans dan ADOR kembali gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang digelar hari ini, 11 September, di Pengadilan Distrik Jonggu, Seoul.
Proses mediasi kedua antara NewJeans dan ADOR digelar mulai pukul 13.30 KST dan berlangsung selama 20 menit. 
Sebelumnya, pengadilan mengabulkan permintaan ADOR agar NewJeans menghentikan aktivitas independen sementara validasi kontrak eksklusif antara kedua pihak masih dipertanyakan.
ADOR berargumen bahwa kontrak eksklusif dengan NewJeans masih valid, sehingga girlgrup asuhan Min Hee-jin tersebut tidak berhak untuk memutuskannya dengan sepihak.
Sementara itu, NewJeans berargumen bahwa kontak eksklusif antara kedua pihak didasari oleh kepercayaan. Saat HYBE mengganti manajemen ADOR, yang berujung pada keluarnya Min Hee-jin, kepercayaan itu hilang, sehingga kontrak eksklusif tidak lagi valid.
Dengan gagalnya mediasi kedua tersebut, pengadilan akan mengambil keputusan akhir pada tanggal 30 Oktober mendatang.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >