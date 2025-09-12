Chaeyoung TWICE Debut Sebagai Artis Solo dengan Album Studio “*LIL FANTASY vol.1”

ⓒ JYP Entertainment

Member TWICE, Chaeyoung, debut sebagai artis solo dengan merilis album studio pertamanya, “*LIL FANTASY vol.1” hari ini, 12 September 2025 pukul 13.00 KST.

Melalui agensinya, JYP Entertainment, Chaeyoung mengungkapkan bahwa ia mengerahkan selera musik, pikiran dan kepribadiannya dalam album solo perdananya tersebut.

Terdiri dari total 10 lagu, “*LIL FANTASY vol.1” mencakup dua single utama “SHOOT (Firecracker)” dan “AVOCADO,” yang memfiturkan band pop Jepang, Glico.

Chaeyoung debut di tahun 2015 lewat girlgrup TWICE, yang tahun ini merayakan ulang tahun debut ke-10 mereka.

Belum lama ini, Chaeyoung mendapatkan perhatian melalui lagu OST “K-POP Demon Hunters” bersama rekan member TWICE, Jeongyeon dan Jihyo. TWICE juga tampil dalam festival musik Amerika Serikat, Lollapalooza, belum lama ini.