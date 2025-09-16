Park Bo-gum Ditunjuk Sebagai Duta Kehormatan Bandara Internasional Incheon

ⓒ THE BLACK LABEL

Aktor Park Bo-gum ditunjuk sebagai duta kehormatan baru Bandara Internasional Incheon, Korea.

Korporasi Bandara Internasional Incheon mengumumkan pada tanggal 16 September, bahwa pihaknya menetapkan Park Bo-gum sebagai duta kehormatan, yang akan turut berpartisipasi dalam mempromosikan bandara tersebut.

Belum lama ini, popularitas Park Bo-gum meningkat di skala internasional berkat perannya dalam drama Netflix “When Life Gives You Tangerine” dan drama JTBC “Good Boy.”

Park Bo-gum akan menjadi duta kehormatan Bandara Incheon selama tiga tahun.