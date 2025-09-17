Jaksa Menuntut Hukuman Tujuh Tahun Penjara Bagi Taeil Eks NCT

ⓒ SM Entertainment

Mantan member NCT, Taeil, dituntut hukuman penjara tujuh tahun oleh kejaksaan pada sidang kedua kasus pelecehan seksual hari ini, 17 September 2025.

Taeil ditahan pada bulan Juni tahun lalu atas tuduhan pelecehan seksual terhadap seorang wanita warna negara asing yang sedang mabuk dan tidak dapat melawan. Agensi NCT, SM Entertainment, kemudian memberikan pernyataan pada bulan Agustus bahwa Taeil telah dikeluarkan dari NCT dan memutuskan kontraknya dengan SM.

Pada sidang pertama di bulan July lalu, Taeil dan dua tersangka lainnya dijatuhi hukuman tiga tahun enam bulan. Kejaksaan menilai hukuman tersebut terlalu ringan, sehingga pihaknya meminta hukuman yang lebih berat pada sidang kedua.

Hakim akan mengambil keputusan akhir pada tanggal 17 Oktober mendatang.