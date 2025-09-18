Eunhasu / Horangi Byeoljubu Sangmyeon / Sangyeo Sori

Eunhasu

Kukang adalah primata unik yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya di atas pohon. Hewan ini dikenal suka tidur hingga lebih dari lima belas jam sehari dan bulunya sering ditumbuhi lumut. Menariknya, lumut itu justru bermanfaat bagi kukang karena ketika ia menjilati bulunya, lumut ikut tertelan dan menyuplai mineral penting bagi tubuhnya. Tak hanya lumut, tubuh kukang juga menjadi rumah bagi berbagai serangga seperti tungau dan kumbang. Dengan demikian, tubuh seekor kukang bisa disebut sebagai sebuah ekosistem kecil yang dihuni oleh banyak makhluk hidup.

Tubuh manusia pun sebenarnya memiliki keunikan yang mirip. Di dalam tubuh kita hidup jutaan mikroba yang jumlahnya setara dengan sel-sel tubuh kita sendiri. Ada yang membantu pencernaan, ada pula yang bisa menimbulkan penyakit. Bagi mikroba, tubuh manusia adalah habitat, sama seperti pohon bagi kukang. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan luasnya alam semesta, manusia hanyalah bagian kecil yang nyaris tak terlihat seperti mikroba di dalam tubuh manusia. Lagu berjudul Eunhasu atau Galaksi menceritakan betapa kecilnya manusia di tengah jagat raya. Manusia tidak boleh sombong karena sejatinya manusia hanyalah butiran debu di tengah jagat raya yang tak terbatas.





Horangi Byeoljubu Sangmyeon

Oh Jeongsuk adalah seniman pertunjukan pansori kelahiran Jinju tahun 1935. Ia sejak kecil sudah akrab dengan musik berkat ayahnya yang gemar bermain alat musik kkwaenggwari. Oh mulai tertarik pada pansori saat usia 14 tahun ketika ia menyaksikan pertunjukan Park Okjin, sang Ratu Tragedi. Sejak itu, jalannya sebagai penyanyi pansori terbuka lebar. Ia kemudian bergabung dengan kelompok Kim Yeonsu, seorang tokoh besar yang dihormati karena penguasaan teks dan teori vokalnya. Oh mempelajari gaya khas Dongcho-je yang kelak ia populerkan ke seluruh Korea darinya. Hubungan guru dan murid ini begitu erat hingga saat Kim wafat pada tahun 1974, Oh baru menerima kabar duka itu tepat setelah ia menyelesaikan pertunjukan pansori Sugunggga. Meski sedih, ia percaya menjaga ajaran sang guru adalah bentuk penghormatan tertinggi. Dedikasi Oh Jeongsuk pada seni pertunjukan pansori terlihat dari tekadnya sejak 1972 untuk menyelesaikan satu repertoar penuh setiap tahun latihan mandiri. Ia bahkan selalu meluangkan seratus hari penuh berlatih sebelum tampil dalam pertunjukan utuh (wanchang).





Sangyeo Sori

Dahulu upacara pemakaman di Korea adalah pekerjaan dilakukan bersama-sama oleh seluruh warga desa. Semua orang ikut terlibat dalam prosesi itu. Mereka berkumpul di rumah duka, memasak dan berbagi makanan, menghibur keluarga yang ditinggalkan, dan bersama-sama mengenang almarhum atau orang yang telah meninggal dunia itu. Warga desa juga bergotong royong mengusung peti jenazah menuju pemakaman dan membantu proses penguburan.

Masyarakat Korea percaya bahwa peti jenazah adalah kemewahan terakhir yang bisa dinikmati oleh orang yang telah meninggal dunia. Jadi, peti jenazah itu dihias dengan bunga dan pita berwarna-warni, seperti tandu pengantin yang sangat indah. Saat dibawa ke pemakaman, keluarga yang berduka dan para sahabatnya mengikuti peti jenazah dari belakang, sedangkan para pengusungnya melantunkan nyanyian duka untuk menghibur mereka.

Sebenarnya setiap daerah memiliki lagu duka dengan gaya penceritaan dan pola musiknya sendiri-sendiri yang telah diwariskan secara turun-temurun. Liriknya biasanya berisi renungan tentang hidup yang hanya sebentar, ajakan untuk berbuat baik, dan pesan agar kita menghargai orang-orang yang kita sayangi selagi masih hidup. Prosesi pemakaman semacam ini juga mengajarkan bahwa kematian bukan sesuatu yang perlu ditakuti karena kematian itu sendiri adalah bagian dari kehidupan.

Mari kita dengarkan seperti apa lagu duka dari Kota Goyang, Provinsi Gyeonggi yang dinyanyikan oleh Kelompok Pelestari Lagu Tradisional Kota Goyang, Judulnya 상여소리 atau Nyanyian Keranda. Sangyeo Sori.