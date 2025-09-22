Suho EXO Comeback Solo dengan Mini Album ke-4 “Who Are You”

ⓒ SM Entertainment

Member EXO, Suho, merilis album mini keempatnya yang berjudul “Who Are You” hari ini, 22 September 2025.

Menurut agensinya, SM Entertainment, album ini terdiri dari total tujuh lagu yang mencakup berbagai variasi genre musik rock, termasuk single utama yang berjudul sama dengan albumnya.

“Who Are You” adalah lagu rock alternatif dengan nada gitar elektrik yang kasar, namun dipadukan dengan melodi dan bass yang menarik. Lagu ini tersedia dalam versi Bahasa Korea dan Bahasa Inggris.

“Jika album sebelumnya bertanya tentang siapa diri saya, album kali ini bertanya tentang siapa pendengar musik saya dan apa yang EXO-L (penggemar EXO) pikirkan,” ungkap Suho.

Album “Who Are You” tersedia melalui berbagai situs dan layanan musik mulai pukul 18.00 KST.