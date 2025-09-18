Episode 26. Warisan Budaya Korea Menjadi Warisan Dunia UNESCO

Makna dari Warisan Dunia UNESCO

UNESCO adalah organisasi internasional yang bertugas menjaga warisan budaya dan alami yang memiliki nilai universal terhadap kemanusiaan. Menurut Konvensi Warisan Dunia 1972, UNESCO mengevaluasi situs Warisan Dunia menurut sejarah, budaya dan keindahan alaminya. Ditetapkannya situs budaya suatu negara sebagai Warisan Dunia UNESCO berarti situs tersebut memiliki nilai istimewa yang diakui dunia, yang dapat menciptakan kebanggaan nasional dan membuka pintu bagi dukungan dan bantuan internasional untuk konservasi dan pengelolaannya.





Warisan Dunia UNESCO Korea pertama, Gua Seokguram, Kuil Bulguksa,

Janggyeon Panjeon di Kuil Haeinsa dan Kuil Jongmyo, 1995

ⓒ KBS

Warisan Dunia dari Korea Korea menjadi anggota Konvensi Warisan Dunia di tahun 1988. Di tahun 1995, Kuil Bulguksa, Gua Seokguram, Janggyeong Panjeon di Kuil Haeinsa dan Kuil Jongmyo ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO pertama dari Korea Selatan. Kuil Bulguksa dianggap sebagai salah satu mahakarya yang merepresentasikan Buddhisme secara fisik. Gua Seokguram melambangkan momen pencerahan Buddha, Janggyeong Panjeon di Kuil Haeinsa adalah struktur kayu dari abad ke-13 dengan ventilasi alami tempat menyimpan Tripitaka Koreana, koleksi teks Buddha terlengkap di dunia. Sementara Kuil Jongmyo menyimpan tablet dari seluruh raja dan ratu Dinasti Joseon. Saat ini terdapat 17 Warisan Dunia UNESCO di Korea, termasuk Istana Changdeokgung, Benteng Suwon Hwaseong, Makam Kerajaan Joseon, Pulau dan Gua Volkanik di Jeju.





Jongmyo Jeryeak

ⓒ KBS

Warisan Budaya Tak Benda dan Memori Dunia dari Korea Warisan Budaya Tak Benda UNESCO dari Korea meliputi berbagai budaya tradisional seperti upacara leluhur Jongmyo Jerye dan musik pengiringnya, Jongmyo Jeryeak, Pansori, Kimjang dan Arirang. Sedangkan catatan aksara Korea Hunminjeongeum, catatan sejarah Dinasti Joseon, cetakan huruf logam tertua dunia Jikji, dan catatan Pergerakan Demokratisasi Gwangju 18 Mei 1980 merupakan beberapa dari 20 catatan bersejarah Korea yang terdaftar dalam Warisan Memori Dunia UNESCO.





Cetakan huruf logam Jikji dan Hunminjeongeum

ⓒ KBS

Pansori, catatan dan pita video dari Siaran Spesial KBS “Finding Dispersed Families”

ⓒ KBS

Komitmen Korea Selatan dalam Konservasi Warisan Dunia Menyusul ditetapkannya Jikji sebagai Warisan Memori Dunia UNESCO, kota Cheongju menggelar “Penghargaan Jikji” setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2004. Di tahun 2023, Pusat Warisan Memori Internasional UNESCO pertama di dunia juga dibangun di kota Cheongju. Kota Busan terpilih sebagai tuan rumah Konferensi Komite Warisan Dunia UNESCO di tahun 2026 mendatang. Korea juga secara aktif berpartisipasi dalam proyek internasional untuk melindungi warisan budaya dari negara berkembang melalui program ODA (Official Development Assistance).



