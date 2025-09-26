Bae Jin-young Eks Wanna One dan CIX Akan Debut Solo bulan Oktober

ⓒ AURA Entertainment

Mantan member Wanna One dan CIX, Bae Jin-young, akan debut sebagai artis solo bulan Oktober mendatang.

Menurut agensi Bae Jin-young, Aura Entertainment pada tanggal 26 September, artisnya akan merilis album solo pertamanya, “STILL YOUNG” pada 14 Oktober pukul 18.00 KST.

Album “STILL YOUNG” menggambarkan semangat Bae Jin-young yang masih hidup, baik dari segi kemampuannya sebagai artis dan jiwa mudanya yang berani menghadapi tantangan.

Bae Jin-young debut sebagai member Wanna One melalui program kompetisi Produce 101 Season 2. Setelah kontraknya bersama Wanna One berakhir, ia debut bersama grup CIX di bawah agensi C9 Entertainment.

Kontrak eksklusif Bae Jin-young dengan CIX berakhir pada bulan Agustus 2024. Ia bergabung dengan agensi Aura Entertainment untuk meniti karier sebagai penyanyi solo.