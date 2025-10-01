Polisi Tetapkan Larangan Bepergian ke Luar Negeri Bagi Bang Si-hyuk

ⓒ YONHAP News

Kepolisian Korea Selatan telah menetapkan larangan bepergian ke luar negeri bagi pemimpin HYBE Corporation, Bang Si-hyuk.

Menurut laporan Kantor Berita Yeonhap pada tanggal 1 November, Kepolisian Metropolitan Seoul telah memberlakukan larangan bagi Bang Si-hyuk untuk ke luar negeri sejak produser ternama tersebut mendarat dari Amerika Serikat pada tanggal 11 Agustus lalu.

Bang Si-hyuk tengah diselidiki oleh kepolisian atas dugaan telah memperoleh keuntungan sebesar 190 milyar won yang diperoleh secara ilegal dari penjualan saham HYBE.

Tahun lalu, polisi telah menggeledah Bursa Korea dan markas HYBE Corporation. Bang Si-hyuk juga telah menjalani dua kali pemeriksaan di kantor kepolisian.