Aktor Drama Sejarah Kim Joo-young Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun

2025-10-01

ⓒ Korean Film Archive
Aktor Kim Joo-young, yang dikenal melalui perannya dalam berbagai drama sejarah Korea, meninggal dunia di usia 73 tahun.
Pada tanggal 1 Oktober, keluarga Kim Joo-young menyatakan bahwa mendiang menderita penyakit TBC sejak kecil, dan meninggal dunia pada tanggal 30 September akibat menderita pneumonia. 
Kim Joo-young memulai karier aktingnya di tahun 1974, dan dikenal melalui sejumlah drama sejarah, termasuk “500 Years of the Joseon Dinasty,” “Tears of the Dragon,” dan “Jeong Do-jeon.”
Kim Joo-young akan disemayamkan di Taman Pemakaman Keluarga Incheon pada tanggal 2 Oktober 2025.
