Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

800 Hari di Chart Spotify, “Seven” Jungkook Pecahkan Rekor Artis Solo K-Pop

2025-10-02

KPOP Banget

ⓒ Big Hit Music
Member BTS, Jungkook, memegang rekor sebagai artis K-Pop solo yang berhasil bertahan paling lama di tangga lagu utama Spotify.
Dirilis pada bulan Juli 2023, lagu “Seven” telah bertahan selama 800 hari berturut-turut di tangga musik Spotify. Seven” juga merupakan lagu dari artis solo K-Pop pertama yang berhasil menduduki puncak tangga lagu layanan musik terbesar di dunia terseebut.
Sebelumnya, single “Seven” juga berhasil memecahkan rekor jumlah streaming 100 juta, 500 juta, serta 1 milyar tercepat dalam sejarah Spotify.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >