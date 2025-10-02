800 Hari di Chart Spotify, “Seven” Jungkook Pecahkan Rekor Artis Solo K-Pop

ⓒ Big Hit Music

Member BTS, Jungkook, memegang rekor sebagai artis K-Pop solo yang berhasil bertahan paling lama di tangga lagu utama Spotify.

Dirilis pada bulan Juli 2023, lagu “Seven” telah bertahan selama 800 hari berturut-turut di tangga musik Spotify. Seven” juga merupakan lagu dari artis solo K-Pop pertama yang berhasil menduduki puncak tangga lagu layanan musik terbesar di dunia terseebut.

Sebelumnya, single “Seven” juga berhasil memecahkan rekor jumlah streaming 100 juta, 500 juta, serta 1 milyar tercepat dalam sejarah Spotify.