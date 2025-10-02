Episode 27. Pembangunan Kapal LNG, Babak Baru dalam Industri Galangan Kapal Korea

Kelahiran Industri Galangan Kapal Korea

Pada awal tahun 1970-an, pendiri Hyundai Group, mendian Chung Ju-yung berhasil mendapat pinjaman dari Bank Barclays di Inggris dengan menunjukkan uang lembar 500 won. Kapal berukuran besar pertama pun dibangun beriringan dengan galangan kapal pertama di Korea. Akhirnya pada tahun 1974, dua kapal supertanker berkapasitas 260 ribu diluncurkan, memulai langkah Korea Selatan di bidang industri galangan kapal. Di akhir tahun 1990-an, Korea berakhir melengserkan Jepang sebagai produsen kapal tanker dan kargo nomor satu di dunia.





Uang lembar 500 won milik pendiri Hyundai Group Chung Ju-yung,

Lokasi pembangunan kapal Hyundai di Ulsan, 1972

ⓒ KBS

Upacara peluncuran kapal supertanker berkapasitas 260 ribu ton, 1974

ⓒ National Archives of Korea

Revolusi Teknologi Perkapalan, Kapal LNG Pada awal tahun 1990-an, menyusul Jepang dan Eropa, Korea merambah ke sektor kapal LNG. Kapal LNG adalah kapal berteknologi tinggi yang bertugas mengangkut gas alam yang harus dicairkan di bawah suhu minus 126 derajat Celcius. Di tahun 1994, Korea mengembangkan teknologi kapal LNG-nya, dan tidak lama kemudian meluncurkan kapal LNG pertamanya. Dengan ini, Korea berhasil memantapkan posisinya sebagai produsen di industri galangan kapal internasional.





Kapal LNG pertama Korea diluncurkan tahun 1994

ⓒ KBS