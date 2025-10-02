Boryeom / Jajinmori / Taepyeongga

Boryeom

Kehidupan masyarakat Korea pada zaman dahulu banyak dapat mendapat pengaruh budaya Tiongkok, tetapi masyarakat Korea percaya dan bangga bahwa mereka memiliki sejarah dan identitas sendiri. Salah satu catatan sejarah penting adalah memorial dari pejabat istana Byeon Gyerang kepada Raja Taejong yang menegaskan bahwa nenek moyang bangsa Korea adalah Dangun, sosok mitologis yang diyakini turun dari langit. Kisah turunnya Hwanung, putra Hwanin sang penguasa langit, bersama para dewa untuk mengatur kehidupan manusia telah menumbuhkan keyakinan bahwa bangsa Korea adalah keturunan para dewa dan memiliki nilai luhur yang diwariskan sejak ribuan tahun lalu.

Nilai utama yang dijunjung tinggi sejak masa itu adalah Hongik Ingan (홍익인간) yang merupakan prinsip untuk memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia, tidak hanya bagi orang Korea saja. Nilai tersebut menjadi warisan luhur yang masih relevan hingga sekarang. Seiring dengan meluasnya pengaruh budaya Korea melalui Hallyu, K-pop, dan drama, orang Korea banyak yang berpikir bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai itu ke masyarakat dunia sehingga semangat kebaikan universal yang telah dijunjung leluhur bangsa Korea dapat dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Lagu berjudul Boryeom (보렴) adalah sebuah lagu yang berisi doa-doa untuk kesejahteraan bangsa dan masyarakat di seluruh dunia





Jajinmori

Kim Unran adalah seorang bangsawan dari akhir masa Kerajaan Joseon yang dikenal sebagai maestro alat musik ajaeng. Ia sempat lulus ujian jinsa untuk menjadi pejabat kerajaan, tetapi kehilangan penglihatannya akibat penyakit mata yang parah. Harapan untuk meraih jabatan di pemerintahan pun pupus, sementara sebagai bangsawan ia merasa tidak pantas bekerja sebagai peramal atau pembaca kitab suci seperti kebanyakan tunanetra pada masa itu. Di saat-saat putus asa, Kim menemukan pelipur lara dengan menekuni musik. Dia belajar bermain alat musik ajaeng yang merupakan alat gesek dengan suara rendah, dalam, dan penuh emosi.

Kisah hidup Kim dalam bermusik cukup terkenal. Konon saat ia memainkan ajaeng di dekat sebuah kuil, suara pilunya begitu menyayat hingga arwah-arwah di sana ikut terbangun dan menangis. Peristiwa itu menunjukkan betapa dalam kekuatan musik yang ia mainkan. Sekarang alat musik ajaeng versi kecil dengan senar tipis lebih populer daripada bentuk aslinya yang besar dan berat. Kim Unran tetap dikenang sebagai seniman yang berhasil mengubah penderitaannya menjadi karya seni yang menyentuh jiwa.





Taepyeongga

Ada dua macam lagu yang biasanya dinyanyikan dari sebuah puisi sijo, yaitu gagok dan sijochang. Lagu gagok lebih populer karena dapat dinyanyikan secara solo, sedangkan sijochang memiliki aturan yang lebih rumit dan formal, serta selalu dibawakan dengan iringan musik orkestra. Lagu gagok sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu namchang gagok yang dinyanyikan oleh pria dan yeochang gagok yang dinyanyikan oleh wanita.

Ketika penyanyi pria dan wanita tampil bersama, mereka biasanya membawakan lagu masing-masing secara bergantian, lalu menutup pertunjukan dengan menyanyikan lagu berjudul Taepyeongga (태평가) secara bersama-sama. Lagu ini merupakan satu-satunya lagu tradisional Korea yang dinyanyikan secara duet oleh penyanyi pria dan wanita. Liriknya mengisahkan masa kejayaan Raja Yao dan Raja Shun saat rakyat hidup dalam ketenteraman dan kebahagiaan. Ciri khas lagu Taepyeongga terletak pada bagian taepyeongseongdae yang dinyanyikan dengan nada sangat tinggi.