Episode 28. Gerakan Pengumpulan Emas dan Krisis Finansial 1997 di Korea

Korea Selatan Meminta Bantuan Dana Pinjaman IMF

Di akhir tahun 1997, pemerintahan Korea Selatan meminta bantuan dana dari IMF dan berbagai lembaga finansial internasional, dan menerima dana sekitar 55 milyar dolar AS. Korea Selatan tidak memiliki pilihan selain meminjam dana bantuan dikarenakan krisis yang disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari melonjaknya utang negara, deretan perusahaan dan bank bangkrut dan menyebarkan krisis finansial di Asia Tenggara.





Wakil Perdana Menteri Ekonomi dan Keuangan

Lim Chang-yeol umumkan Dana Bantuan IMF

ⓒ KBS

Solidaritas Masyarakat dan Gerangan Pengumpulan Emas Warga dengan sukarela mengumpulkan 227 ton emas demi membayar utang negara. Gerakan ini melambangkan harapan dan solidaritas masyarakat, yang bersatu dalam menghadapi krisis.





Siaran Spesial KBS “Selamatkan Negara, Kumpulkan Emas”

ⓒ KBS

Presiden Kim Dae-jung turut berpartisipasi mengumpulkan emas

ⓒ KBS

Tuntutan Berat Kebijakan IMF Kebijakan IMF meliputi bunga pinjaman tinggi, restrukturisasi perusahaan dan fleksibilitas lapangan pekerjaan. Sebagai dampaknnya, berbagai perusahaan dan bank bangkrut, pengeluaran dan investasi juga menurun drastis yang menyebabkan kesulitan bagi masyarakat. Namun, dengan reformasi ekonomi besar-besaran, Korea mulai pulih secara perlahan dan stabil.





Kesulitan yang dihadapi masyarakat akibat restrukturisasi perusahaan

ⓒ KBS

Kepala keluarga yang kehilangan bekerja berpura-pura bekerja dengan mendaki gunung

ⓒ KBS

Kesuksesan Melewati Krisis dan Pertumbuhan Ekonomi Korea Mulai tahun 1998, Korea Selatan menunjukkan proses pemulihan ekonomi yang stabil. Akhirnya, pada tanggal 23 Agustus 2001, IMF secara resmi menghentikan pengawasannya terhadap Korea. Korea dinilai sebagai negara yang sukses mengimplementasikan resep kebijakan IMF. Krisis Finansial 1997 menjadi salah satu titik balik penting dalam perkembangan ekonomi Korea Selatan masa kini.



