JISOO Rilis Single “Eyes Closed,” Kolaborasi dengan Zayn Malik

Member BLACKPINK, JISOO, merilis single baru berjudul “Eyes Closed,” kolaborasinya dengan Zayn Malik, pada tanggal 10 Oktober 2025.

“Eyes Closed” merupakan rilisan musik terbaru JISOO setelah album solo, “AMORTAGE,” yang dirilis delapan bulan lalu pada bulan Februari.

Zayn Malik adalah mantan personel boygrup terkenal asal Inggris, One Direction, dan kini aktif sebagai artis solo. Salah satu singlenya “Pillowtalk” juga pernah menduduki peringkat satu Billboard HOT 100.

Belum lama ini JISOO membintangi film “Omniscient Reader: The Prophecy,” dan saat ini ia tengah menjalani tur global “DEADLINE” bersama grupnya, BLACKPINK.