TWICE Rilis Album Spesial Untuk Rayakan Ultah Debut ke-10

Girlgrup TWICE merilis album spesial, “TEN: The Story Goes On,” untuk merayakan ulang tahun debut ke-10.

Album ini juga berisi lagu solo dari kesembilan member TWICE, serta single utama, “ME+YOU,” yang digarap oleh produser ternama Kenzie.

TWICE debut pada tanggal 20 Oktober 2015 melalui album “THE STORY BEGINS” dan tumbuh menjadi salah satu girlgrup K-Pop terbesar dunia lewat lagu-lagu hits seperti “TT,” “Feel Special,” dan “The Feels.”

TWICE dijadwalkan untuk menggelar fanmeeting “10VE UNIVERSE” di Hwajeong Gymnasium, Universitas Korea, Seoul.

Sementara itu, album “TEN: The Story Goes On” dirilis hari ini, 10 Oktober 2025 pukul 13.00 KST.