TWICE　デビュー初のサマーソング「Dance The Night Away」リリース

ガールズグループ、TWICEが9日、スペシャルアルバム『Summer Nights』をリリースしました。



今作は、リードトラックの「Dance The Night Away」と「CHILLAX」「Shot thru the heart」の新曲3曲に、4月に発売されたミニアルバム『What is Love?』を合わせた全9曲が収録されています。



リードトラックの「Dance The Night Away」は、TWICEが初めてリリースしたアップテンポなサマーソングです。歌詞を男性歌手のフィソンが手がけたことでも話題になっています。フィソンはこれまでもユンナの「パスワード486」、T-ARAの「You drive me crazy」、Aileeの「Heaven」といったヒット曲を作詞してきました。同曲ミュージックビデオは沖縄のビーチで撮影され、開放感と清涼感あふれる映像になっています。



また、「Shot thru the heart」は、日本人メンバーのモモ、サナ、ミナが作詞を手がけ、注目を集めています。この3人が作詞を担当するのは初めてです。



なお、リードトラックの「Dance The Night Away」は10日午前9時現在、音楽サイトのMelon、Mnet、NAVER、ソリバダなど7つのリアルタイムチャートで1位を記録し、熱い人気を見せています。