ZICO　日本・ヨーロッパに続いてアメリカも ワールドツアー開催

ボーイズグループ、Block BのZICOが9月1、2の両日、東京ドームシティホールにて行われる『ZICO “KING OF THE ZUNGLE” TOUR in Tokyo』を皮切りにワールドツアーに突入します。





東京の後はヨーロッパツアーで、9月26日にスペイン・マドリード、28日にはイギリス・ロンドン、30日にはドイツ・ベルリン、10月3日にはポーランド・ワルシャワ、6日にはオランダ・アムステルダム、7日にはロシア・モスクワを訪ねます。





続いて、アメリカツアーも決定し、10月21日のロサンゼルスを皮切りに、24日のサンフランシスコ、26日のシカゴ、28日のニューヨークまでコンサートを行います。





なお、ZICOは今月11、12の両日、ソウル・オリンピック公園SKオリンピックハンドボール競技場にて、デビュー以来初めてとなるソロコンサート『ZICO “KING OF THE ZUNGLE” TOUR in Seoul』を行い、好評を博しました。