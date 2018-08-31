







本名：キム・テヒョン

生年月日：1988年2月11日





デビュー：2014年1月





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“鼓膜彼氏”または“インディー界のアイドル”と呼ばれるシンガーソングライター、ポール・キム。





2014年デビュー。R&Bやバラードを歌う。代表曲はCMソングとして使われた「Rain」（2016年）。これ以降、曲を出せばヒットするという人気ぶりで、特に配信チャートでは上位常連になっている。





＜Mini Album＞

『The First Album Part. 2 ‘Tunnel’』 （2018年1月）

「Premonition」





『The First Album Part. 1 ‘the Road’』（2017年9月）

「the Road」「Stranger」





『Her』（2016年12月）

「Her」「Say You Love Me（feat. オヌル）」「サランエ ウィミ（愛の意味）」





『Song Diary』（2016年3月）

「Doowap」「Letter」「Not Over Yet」「Fallin'（feat. Illinit）」





＜Single＞

「NEED A BREAK」（2018年8月）