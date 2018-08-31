北韓の経済構造
2018-08-31
#Artists Search l 2018-09-03
本名：キム・テヒョン
生年月日：1988年2月11日
デビュー：2014年1月
インスタグラム：www.instagram.com/pkalbum/
フェイスブック：www.facebook.com/hoonhoonpaul
ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCFjKZImEGGPqOz7P9UZ0IlQ
“鼓膜彼氏”または“インディー界のアイドル”と呼ばれるシンガーソングライター、ポール・キム。
2014年デビュー。R&Bやバラードを歌う。代表曲はCMソングとして使われた「Rain」（2016年）。これ以降、曲を出せばヒットするという人気ぶりで、特に配信チャートでは上位常連になっている。
＜Mini Album＞
『The First Album Part. 2 ‘Tunnel’』 （2018年1月）
「Premonition」
『The First Album Part. 1 ‘the Road’』（2017年9月）
「the Road」「Stranger」
『Her』（2016年12月）
「Her」「Say You Love Me（feat. オヌル）」「サランエ ウィミ（愛の意味）」
『Song Diary』（2016年3月）
「Doowap」「Letter」「Not Over Yet」「Fallin'（feat. Illinit）」
＜Single＞
「NEED A BREAK」（2018年8月）
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2018-09-02