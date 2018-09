ガールズグループ、BLACKPINKが11月10、11の両日、ソウル・オリンピック体操競技場(KSPO DOME)でコンサートを行うことが分かりました。BLACKPINKがソウルで単独コンサートを行うのは初めてです。





所属事務所は「今回のコンサートのために、BLACKPINKはさまざまなアイデアを出し、心血を注いでいます。メンバー全員、格別な情熱と意欲を持って準備中です」と伝えました。





BLACKPINKは2016年8月にデビュー。これまでリリースしてきた「BOOMBAYAH」「AS IF IT'S YOUR LAST」「DDU-DU DDU-DU」など6曲のミュージックビデオがユーチューブで1~3億台の再生回数を記録し、人気の高さを示しています。





コンサートのチケットは、14日にファンクラブ会員を対象にした先行受付が実施され、18、19の両日に一般発売されます。