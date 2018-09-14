建国７０周年、北韓の思惑と米朝対話
2018-09-14
#Artists Search l 2018-09-17
＜イム・ヨンミン＞
生年月日：1995年12月25日
身長/体重：181cm/66kg
＜キム・ドンヒョン＞
生年月日：1998年9月17日
身長/体重：180cm/63kg
デビュー：2017年7月
公式サイト：www.brandnewmusic.co.kr/portfolio-item/mxm/
インスタグラム：www.instagram.com/bnmboysofficial/
ツイッター：twitter.com/bnmboysofficial
フェイスブック：www.facebook.com/bnmboysofficial
ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCv1JYvsu-__rGWRE2ueYTcw
男性デュオ、MXM（BRANDNEWBOYS）。
2017年に放送されたオーディション番組『プロデュース101 シーズン2』に出演したイム・ヨンミンとキム・ドンヒョンで構成されたユニット。所属事務所はBRANDNEW MUSIC。
ユニット名のMXMは「MIX & MATCH」「MORE X MORE」の略。「メンバー2人の魅力を組み合わせて新たな魅力を披露する」「さらにもっと成長し続ける」という意味が込められている。
＜Album＞
1st『MORE THAN EVER』（2018年8月）
「YA YA YA」
＜Mini Album＞
『MATCH UP』（2018年1月）
「DIAMOND GIRL」
『UNMIX』（2017年9月）
「I’M THE ONE」
＜Single＞
『REMATCH』（2018年3月）
「GONE COLD」
『GOOD DAY』（2017年7月）
「GOOD DAY」
2018-09-14
2018-09-11
2018-09-09