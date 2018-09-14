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MXM

#Artists Search l 2018-09-17


＜イム・ヨンミン＞

生年月日：1995年12月25日

身長/体重：181cm/66kg


＜キム・ドンヒョン＞

生年月日：1998年9月17日

身長/体重：180cm/63kg


デビュー：2017年7月


公式サイト：www.brandnewmusic.co.kr/portfolio-item/mxm/

インスタグラム：www.instagram.com/bnmboysofficial/

ツイッター：twitter.com/bnmboysofficial

フェイスブック：www.facebook.com/bnmboysofficial

ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCv1JYvsu-__rGWRE2ueYTcw


男性デュオ、MXM（BRANDNEWBOYS）。


2017年に放送されたオーディション番組『プロデュース101 シーズン2』に出演したイム・ヨンミンとキム・ドンヒョンで構成されたユニット。所属事務所はBRANDNEW MUSIC。


ユニット名のMXMは「MIX & MATCH」「MORE X MORE」の略。「メンバー2人の魅力を組み合わせて新たな魅力を披露する」「さらにもっと成長し続ける」という意味が込められている。


＜Album＞

1st『MORE THAN EVER』（2018年8月）

「YA YA YA」


＜Mini Album＞

『MATCH UP』（2018年1月）

「DIAMOND GIRL」


『UNMIX』（2017年9月）

「I’M THE ONE」


＜Single＞

『REMATCH』（2018年3月）

「GONE COLD」


『GOOD DAY』（2017年7月）

「GOOD DAY」

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