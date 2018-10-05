



本名：イ・ウニョン

生年月日：1991年7月

身長：147.5cm





デビュー：2010年9月、ガールズグループBeBe Mignon





公式サイト：www.major9.net/home/info/155

インスタグラム：www.instagram.com/mignonben/

ツイッター：twitter.com/mignonben





女性歌手、BEN。





2010年9月、3人組ガールズグループ、BeBe Mignonでデビュー。2011年、グループ解散。2012年9月、ソロデビュー。BENは、小さな体から放たれる表現力豊かな歌声で、KBS『不朽の名曲』やMBC『覆面歌王』など、ライブ競演する音楽番組で優勝し、知名度を上げる。また、数々のドラマOST（オリジナル・サウンドトラック）でも人気を得ている。





＜Album＞

1st『RECIPE』（2018年5月）

「ヨレジュン（Love, ing）」





＜Mini Album＞

3rd『Soulmate』（2015年11月）

「マジマギニカ（最後だから）」

2nd『My Name Is BEN』（2015年8月）

「Looby Loo」

1st『147.5』（2012年12月）

「イッスル テ チャラルゴル（いる時にちゃんとすればよかった）」





＜Single＞

BEN x キム・ウォンジュ（4MEN）「チョンナルパム（The First Night）」（2018年7月）

「Iced Coffee」（2018年4月）

「Love Recipe」（2018年3月）

『Sweety』（2017年6月）

「タルダルヘ（Sweety）」

「アンケンチャナ（not ok）」（2016年10月）

キム・ウォンジュ（4MEN） x BEN『The Serenade Part 1』（2013年10月）

「Baby Baby」

「オヌルン カジマ（Don't go today）」（2012年9月）





＜OST＞

「If You Were Me」ドラマ『ミスター・サンシャイン』（2018年9月）

「ミウォド タシ ハンボン（Love Me Once Again）」ドラマ『RE:PLAYLIST』（2018年8月）

「ウンミョンイラミョン（If We Were Destined）」ドラマ『花遊記』（2018年2月）

「カル スガ オプソ（Can't go）」ドラマ『この人生は初めてだから』（2017年11月）

「ウンミョンチョロム（運命のように）」ドラマ『猟奇的な彼女』（2017年6月）

「Memory」ドラマ『内省的なボス』（2017年1月）

「アンゲッギル（霧の道）」ドラマ『雲が描いた月明り』（2016年9月）

「My All」ドラマ『最後から二番目の恋』（2016年9月）

「クムチョロム（Just Like A Dream）」ドラマ『また?!オ・ヘヨン』（2016年5月）

「テロン（時には）」ドラマ『もう一度ハッピーエンディング』（2016年2月）

「Darling U」ドラマ『オー・マイ・ビーナス』（2015年11月）

「アナジョヨ（抱いて）」ドラマ『君を憶えてる』（2015年8月）

「STAY」ドラマ『ああ、私の幽霊さま』（2015年7月）

「トゥグン ドゥグン（ドキドキ）」ドラマ『プロデューサー』（2015年5月）

「YOU」ドラマ『ヒーラー』（2015年1月）

「ヨネヌン イジェクマン（恋愛はもうやめ）」ドラマ『恋愛じゃなくて結婚』（2014年7月）

（BeBe Mignon）





＜Mini Album＞

『チャレジュン ゴッ パッケ オンヌンデ（I've Only Been Nice to You）』（2010年11月）

「チャレジュン ゴッ パッケ オンヌンデ（I've Only Been Nice to You）」





＜Single＞

「キド チャッコ, イェプジ アンチマン…（背も小さくて、きれいじゃないけど…）」（2010年9月）





＜OST＞

「ハンヨジャ（一人の女性）」ドラマ『シークレット・ガーデン』（2011年1月）