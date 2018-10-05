韓日パートナーシップ宣言20周年と韓日関係
2018-10-05
#Artists Search l 2018-10-01
本名：イ・ウニョン
生年月日：1991年7月
身長：147.5cm
デビュー：2010年9月、ガールズグループBeBe Mignon
公式サイト：www.major9.net/home/info/155
インスタグラム：www.instagram.com/mignonben/
ツイッター：twitter.com/mignonben
女性歌手、BEN。
2010年9月、3人組ガールズグループ、BeBe Mignonでデビュー。2011年、グループ解散。2012年9月、ソロデビュー。BENは、小さな体から放たれる表現力豊かな歌声で、KBS『不朽の名曲』やMBC『覆面歌王』など、ライブ競演する音楽番組で優勝し、知名度を上げる。また、数々のドラマOST（オリジナル・サウンドトラック）でも人気を得ている。
＜Album＞
1st『RECIPE』（2018年5月）
「ヨレジュン（Love, ing）」
＜Mini Album＞
3rd『Soulmate』（2015年11月）
「マジマギニカ（最後だから）」
2nd『My Name Is BEN』（2015年8月）
「Looby Loo」
1st『147.5』（2012年12月）
「イッスル テ チャラルゴル（いる時にちゃんとすればよかった）」
＜Single＞
BEN x キム・ウォンジュ（4MEN）「チョンナルパム（The First Night）」（2018年7月）
「Iced Coffee」（2018年4月）
「Love Recipe」（2018年3月）
『Sweety』（2017年6月）
「タルダルヘ（Sweety）」
「アンケンチャナ（not ok）」（2016年10月）
キム・ウォンジュ（4MEN） x BEN『The Serenade Part 1』（2013年10月）
「Baby Baby」
「オヌルン カジマ（Don't go today）」（2012年9月）
＜OST＞
「If You Were Me」ドラマ『ミスター・サンシャイン』（2018年9月）
「ミウォド タシ ハンボン（Love Me Once Again）」ドラマ『RE:PLAYLIST』（2018年8月）
「ウンミョンイラミョン（If We Were Destined）」ドラマ『花遊記』（2018年2月）
「カル スガ オプソ（Can't go）」ドラマ『この人生は初めてだから』（2017年11月）
「ウンミョンチョロム（運命のように）」ドラマ『猟奇的な彼女』（2017年6月）
「Memory」ドラマ『内省的なボス』（2017年1月）
「アンゲッギル（霧の道）」ドラマ『雲が描いた月明り』（2016年9月）
「My All」ドラマ『最後から二番目の恋』（2016年9月）
「クムチョロム（Just Like A Dream）」ドラマ『また?!オ・ヘヨン』（2016年5月）
「テロン（時には）」ドラマ『もう一度ハッピーエンディング』（2016年2月）
「Darling U」ドラマ『オー・マイ・ビーナス』（2015年11月）
「アナジョヨ（抱いて）」ドラマ『君を憶えてる』（2015年8月）
「STAY」ドラマ『ああ、私の幽霊さま』（2015年7月）
「トゥグン ドゥグン（ドキドキ）」ドラマ『プロデューサー』（2015年5月）
「YOU」ドラマ『ヒーラー』（2015年1月）
「ヨネヌン イジェクマン（恋愛はもうやめ）」ドラマ『恋愛じゃなくて結婚』（2014年7月）
（BeBe Mignon）
＜Mini Album＞
『チャレジュン ゴッ パッケ オンヌンデ（I've Only Been Nice to You）』（2010年11月）
「チャレジュン ゴッ パッケ オンヌンデ（I've Only Been Nice to You）」
＜Single＞
「キド チャッコ, イェプジ アンチマン…（背も小さくて、きれいじゃないけど…）」（2010年9月）
＜OST＞
「ハンヨジャ（一人の女性）」ドラマ『シークレット・ガーデン』（2011年1月）
2018-10-05
2018-10-01
2018-09-26