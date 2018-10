本名:イ・ウニョン

生年月日:1991年7月

身長:147.5cm





デビュー:2010年9月、ガールズグループBeBe Mignon





公式サイト:www.major9.net/home/info/155

インスタグラム:www.instagram.com/mignonben/

ツイッター:twitter.com/mignonben





女性歌手、BEN。





2010年9月、3人組ガールズグループ、BeBe Mignonでデビュー。2011年、グループ解散。2012年9月、ソロデビュー。BENは、小さな体から放たれる表現力豊かな歌声で、KBS『不朽の名曲』やMBC『覆面歌王』など、ライブ競演する音楽番組で優勝し、知名度を上げる。また、数々のドラマOST(オリジナル・サウンドトラック)でも人気を得ている。





<Album>

1st『RECIPE』(2018年5月)

「ヨレジュン(Love, ing)」





<Mini Album>

3rd『Soulmate』(2015年11月)

「マジマギニカ(最後だから)」

2nd『My Name Is BEN』(2015年8月)

「Looby Loo」

1st『147.5』(2012年12月)

「イッスル テ チャラルゴル(いる時にちゃんとすればよかった)」





<Single>

BEN x キム・ウォンジュ(4MEN)「チョンナルパム(The First Night)」(2018年7月)

「Iced Coffee」(2018年4月)

「Love Recipe」(2018年3月)

『Sweety』(2017年6月)

「タルダルヘ(Sweety)」

「アンケンチャナ(not ok)」(2016年10月)

キム・ウォンジュ(4MEN) x BEN『The Serenade Part 1』(2013年10月)

「Baby Baby」

「オヌルン カジマ(Don't go today)」(2012年9月)





<OST>

「If You Were Me」ドラマ『ミスター・サンシャイン』(2018年9月)

「ミウォド タシ ハンボン(Love Me Once Again)」ドラマ『RE:PLAYLIST』(2018年8月)

「ウンミョンイラミョン(If We Were Destined)」ドラマ『花遊記』(2018年2月)

「カル スガ オプソ(Can't go)」ドラマ『この人生は初めてだから』(2017年11月)

「ウンミョンチョロム(運命のように)」ドラマ『猟奇的な彼女』(2017年6月)

「Memory」ドラマ『内省的なボス』(2017年1月)

「アンゲッギル(霧の道)」ドラマ『雲が描いた月明り』(2016年9月)

「My All」ドラマ『最後から二番目の恋』(2016年9月)

「クムチョロム(Just Like A Dream)」ドラマ『また?!オ・ヘヨン』(2016年5月)

「テロン(時には)」ドラマ『もう一度ハッピーエンディング』(2016年2月)

「Darling U」ドラマ『オー・マイ・ビーナス』(2015年11月)

「アナジョヨ(抱いて)」ドラマ『君を憶えてる』(2015年8月)

「STAY」ドラマ『ああ、私の幽霊さま』(2015年7月)

「トゥグン ドゥグン(ドキドキ)」ドラマ『プロデューサー』(2015年5月)

「YOU」ドラマ『ヒーラー』(2015年1月)

「ヨネヌン イジェクマン(恋愛はもうやめ)」ドラマ『恋愛じゃなくて結婚』(2014年7月)

(BeBe Mignon)





<Mini Album>

『チャレジュン ゴッ パッケ オンヌンデ(I've Only Been Nice to You)』(2010年11月)

「チャレジュン ゴッ パッケ オンヌンデ(I've Only Been Nice to You)」





<Single>

「キド チャッコ, イェプジ アンチマン…(背も小さくて、きれいじゃないけど…)」(2010年9月)





<OST>

「ハンヨジャ(一人の女性)」ドラマ『シークレット・ガーデン』(2011年1月)