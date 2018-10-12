



＜ユン・ミンス＞

生年月日：1980年2月27日





＜リュ・ジェヒョン＞

生年月日：1980年3月14日





デビュー：2002年2月





公式サイト：www.major9.net/home/info/146

フェイスブック：www.facebook.com/groupvibe





男性ボーカルデュオ、VIBE。





2002年デビュー。当時のメンバーは男性ボーカルグループ、4MENのリードボーカルとして活動していたユン・ミンス、ボーカルのリュ・ジェヒョン、ラップのユ・ソンギュの3人。2005年にユ・ソンギュが脱退し、2006年から2人組として活動。ユン・ミンス、リュ・ジェヒョン共に圧倒的な歌唱力を備え、作詞、作曲、プロデュースも手がける。ユン・ミンスは息子とバラエティ番組にも出演している。





＜Album＞

8th『ABOUT ME』（2018年10月）

「Not A Love」





7th Part 2『Repeat & Slur』（2016年11月）

「ウェロウン ノム（孤独な奴）」





7th Part 1『Repeat』（2016年4月）

「1ニョン365イル（一年365日）」





ベスト『MEMORIES』（2014年9月）

「Because I Love You」





6th『Ritardando』（2014年2月）

「海雲台（ヘウンデ）」





5th『ORGANIC SOUND』（2013年5月）

「イ ナイ モクトロク（この年になって）」「コッ ハンボン マンナゴ シプタ（ぜひ一度会いたい）」





10周年記念『VIBE 10Th Anniversary Live Edition』（2012年9月）

「My All（Dear My Fan）」





4th『Vibe in Praha』（2010年5月）

「タシ ワジュラ（また来てくれ）」





3rd『Re Feel』（2006年2月）

「ク ナムジャ ク ヨジャ（その男その女）」「スリヤ（酒よ）」





2nd『Do U Remember』（2003年11月）

「サジヌル ポダガ（写真を見て）」「オレオレ（長く長く）」





1st『Afterglow』（2002年2月）

「ミウォド タシ ハンボン（憎くてももう一度）」「Promise U」





＜Mini Album＞

ライブ『BALLADREAM III』（2017年12月）

「チョンニョン（きっと）」





＜Single＞

「Fall in Fall」（2018年9月）





VIBE×キム・フングク『Made in THE VIBE』（2016年6月）

「Bottoms Up」





『Made in THE VIBE』（2016年5月）

「I Vow」





『Made in THE VIBE』（2015年12月）

「ノン ナエ クリスマス（君は僕のクリスマス）」





『Made in THE VIBE』（2015年4月）

「Celebrate Love」





『Made in THE VIBE』（2014年12月）

「Lonely Christmas」