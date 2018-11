ⓒ YG Entertainment

ガールズグループ・BLACKPINKのメンバー、ジェニーのソロデビュー曲「SOLO」が12日、リリースするやいなや主要音源チャートで1位を獲得しました。





ジェニーは「WHISTLE」「BOOMBAYAH」「PLAYING WITH FIRE」「AS IF IT'S YOUR LAST」「DDU-DU DDU-DU」といったBLACKPINKの曲に続いて、ソロデビュー曲でも1位を記録する快挙を達成しました。





これを受けて、ジェニーは自身のインスタグラムに「ありがとう。きょうは本当に特別な日」という内容の感謝の言葉を掲載しました。





なお、ジェニーのソロデビュー曲「SOLO」は、TEDDYと24の洗練されたプロデュース、ソングライティングが際立つポップ要素を加えたヒップホップです。