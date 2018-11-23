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JBJ95

#Artists Search l 2018-11-26


Profile

＜キム・サンギュン＞

生年月日：1995年5月23日

身長/体重：178cm/62kg

血液型：O型

デビュー：2013年10月、13人組アイドルグループ・Topp Dogg

経歴：2017年10月、6人組プロジェクトグループ・JBJ

所属事務所：Hunuseエンターテインメント


＜高田健太＞

生年月日：1995年1月10日　

身長/体重：173cm/56kg

血液型：B型

デビュー：2017年10月、6人組プロジェクトグループ・JBJ

所属事務所：Starroadエンターテインメント


デビュー：2018年10月


インスタグラム：https://www.instagram.com/jbj95__official/

ツイッター：https://twitter.com/JBJ95__official

フェイスブック：https://www.facebook.com/JBJ95.official

ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UC0S9bmc1yYR02O4RKfzvXWA/


男性2人組グループ、JBJ95。


JBJ95は、2017年に放送されたオーディション番組『プロデュース101シーズン2』からファンの要望によって派生し、2018年4月に解散したプロジェクトグループ、JBJ（Just Be Joyful）出身のサンギュンと健太で結成されたグループ。


グループ名のJBJ95には「常にファンを想い、初心を忘れない」という1995年生まれのサンギュンと健太の抱負が込められている。


＜Mini Album＞

1st『HOME』（2018年10月）

「HOME」「STAY」

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