板門店宣言から７か月 成果と課題
2018-11-23
#Artists Search l 2018-11-26
Profile
＜キム・サンギュン＞
生年月日：1995年5月23日
身長/体重：178cm/62kg
血液型：O型
デビュー：2013年10月、13人組アイドルグループ・Topp Dogg
経歴：2017年10月、6人組プロジェクトグループ・JBJ
所属事務所：Hunuseエンターテインメント
＜高田健太＞
生年月日：1995年1月10日
身長/体重：173cm/56kg
血液型：B型
デビュー：2017年10月、6人組プロジェクトグループ・JBJ
所属事務所：Starroadエンターテインメント
デビュー：2018年10月
インスタグラム：https://www.instagram.com/jbj95__official/
ツイッター：https://twitter.com/JBJ95__official
フェイスブック：https://www.facebook.com/JBJ95.official
ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UC0S9bmc1yYR02O4RKfzvXWA/
男性2人組グループ、JBJ95。
JBJ95は、2017年に放送されたオーディション番組『プロデュース101シーズン2』からファンの要望によって派生し、2018年4月に解散したプロジェクトグループ、JBJ（Just Be Joyful）出身のサンギュンと健太で結成されたグループ。
グループ名のJBJ95には「常にファンを想い、初心を忘れない」という1995年生まれのサンギュンと健太の抱負が込められている。
＜Mini Album＞
1st『HOME』（2018年10月）
「HOME」「STAY」
2018-11-23
2018-11-14
2018-11-15