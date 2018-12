© Melon

Mnetのサバイバル番組『Show Me The Money 777』でそれぞれ優勝と準優勝を獲得したラッパー、naflaとLoopyが4日、新曲「Woke Up Like This」をリリースしました。2人によるコラボ曲はことし2月のシングル「Rough World」以来、10か月ぶりです。





新曲「Woke Up Like This」は、毎日目覚めてから繰り返される日常に対する2人の考えを込めた曲です。Loopyが一日の始まりから湧いてくる思考や感情、気分などを表現しているなら、naflaは11月に放送終了した『Show Me The Money 777』の優勝以降、変化した自身の生活について表現しました。





今、注目のヒップホップレーベル、MKIT RAIN Recordsを率いるLoopyと所属アーティストのnafla。新曲はもちろん、2人の今後の活動にもファンの期待が寄せられています。