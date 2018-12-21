メニューへ 本文へ

検索
検索
About us Go to KBS

公園少女

#Artists Search l 2018-12-24



＜レナ（LENA）＞

＜ミンジュ（MINJU）＞

<アン（ANNE）>

＜ソソ（SOSO）＞

＜ソリョン（SEORYOUNG）＞

＜ミヤ（MIYA）＞

＜ソギョン（SEOKYOUNG）＞


デビュー：2018年9月


インスタグラム：https://www.instagram.com/kiwipop_gwsn/

ツイッター：https://twitter.com/kiwipop_GWSN

フェイスブック：https://www.facebook.com/kiwipop.gwsn

ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCUT58qBbE4Y3Y4FClOJOfrg


ガールズグループ、公園少女（GWSN）。


メンバーはサバイバルオーディション番組『プロデュース101』出身のソギョン、日本人のミヤ、台湾人のソソなど計7人。作曲家キム・ヒョンソク率いるKIWI MEDIA GROUPのレーベル、KIWIPOPが初めて世に送り出したガールズグループ。


グループ名には「誰でも行くことによって癒され、夢を育むことのできる“公園”のように、音楽とストーリーでみんなと友だちになって夢と希望を与えたい」という願いが込められている。


＜Mini Album＞

1st『THE PARK IN THE NIGHT part one』（2018年9月）

「Puzzle Moon」


＜Single＞

「Oh Lady Go Lady」ドラマ『まず熱く掃除せよ』OST（2018年12月）

一覧

おすすめのコンテンツ