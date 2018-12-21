差し押さえ手続き開始? 元徴用工問題
2018-12-21
#Artists Search l 2018-12-24
＜レナ（LENA）＞
＜ミンジュ（MINJU）＞
<アン（ANNE）>
＜ソソ（SOSO）＞
＜ソリョン（SEORYOUNG）＞
＜ミヤ（MIYA）＞
＜ソギョン（SEOKYOUNG）＞
デビュー：2018年9月
インスタグラム：https://www.instagram.com/kiwipop_gwsn/
ツイッター：https://twitter.com/kiwipop_GWSN
フェイスブック：https://www.facebook.com/kiwipop.gwsn
ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCUT58qBbE4Y3Y4FClOJOfrg
ガールズグループ、公園少女（GWSN）。
メンバーはサバイバルオーディション番組『プロデュース101』出身のソギョン、日本人のミヤ、台湾人のソソなど計7人。作曲家キム・ヒョンソク率いるKIWI MEDIA GROUPのレーベル、KIWIPOPが初めて世に送り出したガールズグループ。
グループ名には「誰でも行くことによって癒され、夢を育むことのできる“公園”のように、音楽とストーリーでみんなと友だちになって夢と希望を与えたい」という願いが込められている。
＜Mini Album＞
1st『THE PARK IN THE NIGHT part one』（2018年9月）
「Puzzle Moon」
＜Single＞
「Oh Lady Go Lady」ドラマ『まず熱く掃除せよ』OST（2018年12月）
2018-12-21
2018-12-13
2018-12-12