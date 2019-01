© Melon

女性歌手、Punchが16日、ソウル市内で1stミニアルバム『Dream of You』発売記念ショーケースを行い、初めてのアルバムに対する喜びを語りました。





切ないバラード曲「When Night Is Falling」「Tonight」「End of The Night」の“夜3部作”で音楽ファンから大きな支持を得たPunch。自身もファンも待望の初アルバムについて「デビュー5年にして初めて発表するアルバムです。私もいつになるかと思っていましたが、発表することができて胸がいっぱいで満足しています」と語りました。





アルバムには別れを迎えた女性の心を時間と季節に例えたリードトラック「Heart」をはじめとする全5曲が収録されています。